Захист оскаржив арешт в окупованому Криму заступника голови Меджлісу Джелялова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Захист заступника голови Медждліса кримськотатарського народу Нарімана Джелялова оскаржив рішення підконтрольного Кремлю "суду" Сімферополя про взяття того під варту. Про це у середу повідомив адвокат Микола Полозов, пише УНН.
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“Захист оскаржив постанову суду про обрання щодо Нарімана Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”, - написав Полозов в Facebook.
Деталі
За словами адвоката, апеляційна скарга була направлена до так званого "Верховного суду Криму" через так званий "Київський районний суд Сімферополя" за допомогою поштового відправлення.
Також він опублікував листи ув'язненого Джелялова, датовані 5 і 6 вересня.
Контекст
Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялова. Його затримали.
6 вересня російський окупаційний "суд" в Сімферополі ухвалив рішення про укладення Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.
За словами захисту Джелялова, російське слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення. Сам заступник голови Меджлісу вважає, що його затримання — це певна помста за участь в саміті "Кримської платформи".