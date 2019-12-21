Загороднюк подякував США за виділення коштів на військову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк висловив слова подяки американським партнерам за виділення коштів на військову допомогу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"На наступний рік США виділяють Україні 300 млн військової допомоги. Щиро дякую нашим партнерам!", - написав міністр оборони.
Він зазначив, що виділення цих коштів, зокрема, дає можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. В рамках військової допомоги Україні в сумі 300 млн доларів включені поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет. Сума допомоги виявилася більше на 50 млн доларів попереднього оборонного бюджету.
Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа останніми днями погрожували президентським вето, якби демократи Палати представників Конгресу США відмовилися не використовувати у законодавстві про бюджет формулювань, які вимагають негайного надання майбутньої військової допомоги для України.