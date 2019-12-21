У Трампа захотіли уникнути швидкого виділення оборонної допомоги Україні в бюджеті - WP

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа останніми днями погрожували президентським вето, якби демократи Палати представників Конгресу США відмовилися не використовувати у законодавстві про бюджет формулювань, які вимагають негайного надання майбутньої військової допомоги для України. Про це з посиланням на п'ять чиновників адміністрації і Конгресу повідомляє The Washington Post, передає УНН.

"За словами чиновників, положення про Україну було одним з декількох пунктів, щодо яких Білий дім на переговорах провів жорстку лінію під час остаточного доопрацювання законодавства про витрати. Це вимагало б від Білого дому швидкого виділення 250 мільйонів доларів на оборону України, яка була частиною пакету витрат", - йдеться у статті.

"Врешті формулювання було виключене з законодавства, яке пройшло цього тижня через Палату представників і Сенат", - зазначає видання.

Білий дім заявив, що в п'ятницю ввечері президент Трамп підписав бюджет на 1,4 трильйона доларів.

Американський Сенат 19 грудня ухвалив федеральний бюджет на 2020 рік. Загальний обсяг витрат, згідно з документом, становив 1,4 трильйона доларів.

Нагадаємо, Трамп підписав військовий бюджет США з допомогою для України і санкціями проти "Північного потоку-2".

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