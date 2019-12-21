У Трампа захотіли уникнути швидкого виділення оборонної допомоги Україні в бюджеті - WP

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа останніми днями погрожували президентським вето, якби демократи Палати представників Конгресу США відмовилися не використовувати у законодавстві про бюджет формулювань, які вимагають негайного надання майбутньої військової допомоги для України. Про це з посиланням на п'ять чиновників адміністрації і Конгресу повідомляє The Washington Post, передає УНН.