За рік на Дніпропетровщині пройшли реабілітацію майже 800 учасників АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Реабілітаційному центру для учасників АТО на Дніпропетровщині виконався рік. За цей час він прийняв 751 бійця. Нині там проходять реабілітацію ще 40 демобілізованих, повідомили УНН-Центр у Дніпропетровській ОДА.
Саме комбінована терапія дозволяє демобілізованим швидше набиратися сил.
У реабілітаційному центрі бійці не лише приймають медикаменти. Вони поправляють здоров’я за допомогою лазерної терапії, магнітотерапії, ультразвукової інгаляції, масажів, лікувальних ванн, грязей та навіть спеціального обладнання для “гімнастики” судин.
Чоловіки займаються на тренажерах, спілкуються з психологами, малюють, слухають релаксуючу музику, відвідують басейн.