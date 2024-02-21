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Южноукраїнськ на Миколаївщині планують перейменувати на Гард: пропозиція пройшла комітет - нардеп

Южноукраїнськ на Миколаївщині планують перейменувати на Гард: пропозиція пройшла комітет - нардеп

Київ • УНН

 • 38154 перегляди

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ Миколаївської області на місто Гард.

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ у Миколаївській області на місто Гард, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН

Деталі

"Комітет Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ (Миколаївська область) на місто Гард", - написав Гончаренко.

Нагадаємо

Український інститут національної памʼяті підготував перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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