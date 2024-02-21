Южноукраїнськ на Миколаївщині планують перейменувати на Гард: пропозиція пройшла комітет - нардеп

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ у Миколаївській області на місто Гард, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

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"Комітет Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ (Миколаївська область) на місто Гард", - написав Гончаренко.

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