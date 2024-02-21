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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
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Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  329445 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп

Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:30  •  21310 просмотра

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Комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск Николаевской области в город Гард.

Комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск в Николаевской области в город Гард, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН

Детали

"Комитет Рады поддержал переименование города Южноукраинск (Николаевская область) в город Гард", - написал Гончаренко.

Напомним

Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, которые содержат символику российской имперской политики в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
verkhovna-radaВерховная Рада
nikolaevНиколаев
Южноукраїнськ на Миколаївщині планують перейменувати на Гард: пропозиція пройшла комітет - нардеп
Yuzhnoukrayinsk in Mykolaiv region to be renamed into Gard: proposal passed the committee - MP
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Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп

Комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск Николаевской области в город Гард.

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Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп

Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.

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Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла россии, чтобы осудить смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии и призвать к независимому расследованию.

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Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального

ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей на оккупированные территории, согласно проекту 13-го пакета санкций против россии.

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ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.

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Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.

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НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в истории независимый аудит, который проведут независимые эксперты, сообщил директор Бюро Семен Кривонос.

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В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Министерство иностранных дел Польши оценило антиукраинские лозунги, появившиеся во время недавних блокад польских фермеров, как попытку экстремистских групп под российским влиянием захватить аграрное протестное движение.

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МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно

Министр аграрной политики Украины обсудил с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии вопросы сотрудничества в аграрном секторе между двумя странами и поблагодарил коллегу за поддержку бесперебойного транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Румынии в европейские порты.

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Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно

россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

Украинские защитники отбили 13 попыток российского наступления на Авдеевском направлении - на западе от Авдеевки.

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россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой