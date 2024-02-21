Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск Николаевской области в город Гард.
Комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск в Николаевской области в город Гард, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Комитет Рады поддержал переименование города Южноукраинск (Николаевская область) в город Гард", - написал Гончаренко.
Напомним
Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, которые содержат символику российской имперской политики в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп
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