ВР попередньо схвалила відтермінування штрафів щодо "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону щодо змін у Митному кодексі, зокрема, врегулювання митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону №2288 про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481 передбачає створення передумов для комплексного врегулювання питання митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні.
Таким чином, призупиняються штрафні санкції, пов'язані з розмитненням таких авто, відповідно до вищезазначених статей, до 31 грудня 2019 року включно.
Окрім того, законопроект має на меті забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення при вирішенні зазначеного питання.
Також парламентарі скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, 29 жовтня у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, поданий народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олексієм Ковальовим, про розмитнення авто на єврономерах під №2342.
Раніше УНН повідомляв, що штрафи за розмитнення "євроблях" відкладені до 1 січня 2020 року.