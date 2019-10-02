Гончарук: штрафи за "євробляхи" відкладені до 1 січня 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Штрафні санкції до власників нерозмитнених автомобілів відкладені до 1 січня 2020 року. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Відкладення до 1 січня 2020 року застосування штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на іноземній реєстрації. Очевидно маємо вирішити проблему з цією категорією населення", - сказав Гончарук.
За його словами, доки уряд не знайде рішення як вийти цієї ситуації, власників автомобілів штрафувати не будуть.
"Надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції. Для того, щоб не викликати зайвих конфліктів", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, автомобілісти, які зібралися на акцію "За доступне розмитнення" під стінами Верховної Ради, очікували на зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком.