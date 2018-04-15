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Водій загинув під колесами власного автомобіля у Львові

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У суботу до поліції надійшла інформація про те, що на території гаражного кооперативу сталася автопригода, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.

“Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля „ГАЗ“, 52-річний львів’янин, не поставив вантажівку на гальма, вона самовільно розпочала рух і вчинила наїзд на чоловіка. Від отриманих трав він помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини автопригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, в Одеській області в результаті зіткнення легкового автомобіля з відбійником загинула дитина, четверо дорослих отримали травми.

Українські Національні Новини

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