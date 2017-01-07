Внаслідок вибуху на півночі Сирії загинули 60 людей - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У результаті вибуху в підконтрольному опозиції районі Аазаз сирійської провінції Алеппо загинули щонайменше 60 осіб, ще 50 поранені, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Представник управління цивільної оборони Аазаза Іяд Шейх Разук повідомив, що поблизу місцевого суду вибухнув замінований автомобіль.
Довколишнім будівлям завдано серйозних матеріальних збитків.
Нагадаємо, більше 10 осіб загинуло у результаті вибуху в сирійському місті Джабль.