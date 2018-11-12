Власники "євроблях" підпалили шини біля митниці в Івано-Франківську

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Близько півсотні осіб, які використовують автомобілі на іноземній реєстрації, протестують біля митного посту на вулиці Польовій в Івано-Франківську через збільшення митних платежів. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Івано-Франківської області.