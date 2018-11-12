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Власники "євроблях" підпалили шини біля митниці в Івано-Франківську

Київ • УНН

 • 12290 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Близько півсотні осіб, які використовують автомобілі на іноземній реєстрації, протестують біля митного посту на вулиці Польовій в Івано-Франківську через збільшення митних платежів. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Івано-Франківської області.

"Близько 50 людей біля приміщення митниці запалили шини. Поводять себе спокійно", – зазначили у патрульній поліції.

Учасники протесту вимагають зустрічі з керівником митниці. Вони вважають необґрунтованим збільшення митних платежів.

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Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Так, для великих та дорогих автомобілів піднята базова ставка для бензинових двигунів з 50 євро до 100, для дизельних — з 75 до 150 євро.

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Після прийняття закону про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією, власники "євроблях" пообіцяли організувати всеукраїнську акцію протесту.

Українські Національні Новини

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