Владельцы "евроблях" подожгли шины у таможни в Ивано-Франковске
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Около полусотни человек, которые используют автомобили на иностранном регистрации, протестуют возле таможенного поста на улице Полевой в Ивано-Франковске из-за увеличения таможенных платежей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Ивано-Франковской области.
"Около 50 человек возле здания таможни подожгли шины. Ведут себя спокойно", – отметили в патрульной полиции.
Протестующие требуют встречи с руководителем таможни. Они считают необоснованным увеличение таможенных платежей.
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Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Так, для больших и дорогих автомобилей поднята базовая ставка для бензиновых двигателей с 50 евро до 100, для дизельных – с 75 до 150 евро.
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После принятия закона о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, владельцы "евроблях" пообещали организовать всеукраинскую акцию протеста.