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Влада Венесуели спростувала інформацію про аварію літака Мі-17

Влада Венесуели спростувала інформацію про аварію літака Мі-17

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Відомості про виявлення місця падіння вертольота Мі-17 у венесуельському штаті Амасонас, поширені деякими ЗМІ, не відповідають дійсності. Про це повідомив міністр зв’язку і інформації Венесуели Ернесто Вільєгас в своєму акаунті в Twitter, передає УНН.

“В даний час тривають пошуки вертольота Мі-17 Збройних сил з бортовим номером EV0796, екіпаж якого перестав виходити на зв’язок в штаті Амасонас. Відомі в пресі версії про виявлення літака не відповідають дійсності,” — вказав Е.Вільєгас.

1. A esta hora continúan esfuerzos de búsqueda del helicóptero MI17 del Ejército siglas EV0796, cuya tripulación perdió contacto en Amazonas pic.twitter.com/8Kr4cMp9cy

— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 2 января 2017 г.

Він додав, що в пошуковій операції задіяні “вісім військових повітряних суден”, які ведуть роботу в “складних погодних умовах”.

Міністр запевнив, що Збройні сили Венесуели продовжать пошук “до тих пір, поки не знайдуть вертоліт, екіпаж і пасажирів”. На борту зниклого повітряного судна знаходилися, за різними оцінками, від 14 до 16 осіб. Вертоліт прямував з міста Пуерто-Аякучо в штаті Амасонас в населений пункт Есмеральда в цьому ж регіоні.

2. Son falsas versiones de prensa sobre hallazgo del aparato. 8 aeronaves militares continúan búsqueda en condiciones atmosféricas adversas pic.twitter.com/1H5KiD0SF9

— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 2 января 2017 г.


Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що через аварію військового вертольота Мі-17 в Венесуелі загинули не менше 16 осіб.

 

Y 3. La FANB se mantendrá desplegada hasta dar con el helicóptero, tripulantes y pasajeros. En breve MinDefensa emitirá comunicado pic.twitter.com/0kB1YnDTUK

— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 2 января 2017 г.

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