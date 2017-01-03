Влада Венесуели спростувала інформацію про аварію літака Мі-17
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Відомості про виявлення місця падіння вертольота Мі-17 у венесуельському штаті Амасонас, поширені деякими ЗМІ, не відповідають дійсності. Про це повідомив міністр зв’язку і інформації Венесуели Ернесто Вільєгас в своєму акаунті в Twitter, передає УНН.
“В даний час тривають пошуки вертольота Мі-17 Збройних сил з бортовим номером EV0796, екіпаж якого перестав виходити на зв’язок в штаті Амасонас. Відомі в пресі версії про виявлення літака не відповідають дійсності,” — вказав Е.Вільєгас.
1. A esta hora continúan esfuerzos de búsqueda del helicóptero MI17 del Ejército siglas EV0796, cuya tripulación perdió contacto en Amazonas pic.twitter.com/8Kr4cMp9cy— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 2 января 2017 г.
Він додав, що в пошуковій операції задіяні “вісім військових повітряних суден”, які ведуть роботу в “складних погодних умовах”.
Міністр запевнив, що Збройні сили Венесуели продовжать пошук “до тих пір, поки не знайдуть вертоліт, екіпаж і пасажирів”. На борту зниклого повітряного судна знаходилися, за різними оцінками, від 14 до 16 осіб. Вертоліт прямував з міста Пуерто-Аякучо в штаті Амасонас в населений пункт Есмеральда в цьому ж регіоні.
2. Son falsas versiones de prensa sobre hallazgo del aparato. 8 aeronaves militares continúan búsqueda en condiciones atmosféricas adversas pic.twitter.com/1H5KiD0SF9— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 2 января 2017 г.
Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що через аварію військового вертольота Мі-17 в Венесуелі загинули не менше 16 осіб.
Y 3. La FANB se mantendrá desplegada hasta dar con el helicóptero, tripulantes y pasajeros. En breve MinDefensa emitirá comunicado pic.twitter.com/0kB1YnDTUK— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 2 января 2017 г.