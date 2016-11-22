Виставка Скандинавського декору розпочнеться на цьому тижні

Участь безкоштовна, проте реєстрація обов’язкова.

У програмі:

• виставка елементів дизайну в скандинавському стилі від українських виробників;

• майстер-клас від партнерів заходу на тему “Скандинавський дизайн в інтер’єрі”.

“На виставці Вас чекає зустріч з українськими виробниками та дизайн-студіями: Drømmel FurniturЦегла Дизайн і DWELL the SPACE розкажуть все про особливості скандинавського інтер’єру.

Чекаємо Вас у Відділі продажів скандинавського містечка "Scandia“ 25-27 листопада 2016 року зі 10.00 — 18.00. Адреса: м Бровари, вул. Богунська. Номер телефону для довідок: (044) 239-50-50”, — повідомили в ЖК “Scandia”.

Нагадаємо, ЖК “Scandia”, будівництво якого розпочалося у Броварах, один з найбільших житлових комплексів регіону.

Загалом він передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.

На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.

ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Окрім житлових будинків, скандинавське містечко матиме власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.

Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.