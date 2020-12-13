Вакцинація від COVID-19, ситуація в Білорусі та у Карабасі — головні події доби

Вакцинація від COVID-19 в Україні та світі

В США після схвалення використання вакцини Pfizer від COVID-19 анонсували початок вакцинації на 14 грудня. Першими вакцини отримають медики та літні люди.

У Великобританії з початком масової вакцинації від COVID-19 виявили проблеми у людей-алергиків. Зокрема, їх попередили, що не слід робити щеплення вакциною, розробленою німецькою фармацевтичною компанією BioNTech і її американським партнером Pfizer.

Тим часом вакцина від COVID-19, розроблена в Китаї державною фармацевтичною корпорацією Sinopharm, пройшла третю фазу клінічних випробувань в ОАЕ. В випробуванні вакцини взяли участь 31 тис. добровольців з 125 країн світу. ОАЕ оголосили про офіційну реєстрацію китайської вакцини з показником ефективності у 86%.

Загалом у світі станом на ранок неділі COVID-19 заразилися вже понад 71,6 млн людей, з них понад 46,8 млн одужали, кількість померлих зросла до 1,6 млн.

В Україні старт вакцинації від COVID-19 розпочнеться на початку другого кварталу 2021 року. Україна вже отримала офіційного листа від COVAX та повинна сфокусуватися на питаннях підготовки інфраструктури для отримання 8 млн доз вакцини від COVID-19.

Ситуація в Нагірному Карабасі

У Міноборони Вірменії заявили, що 12 грудня азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку Карабаху. У свою чергу в Азербайджані цю інформацію спростували та звинуватили Вірменію у провокаціях. У той же час в Міноборони Росії повідомили про одне порушення режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху, яке сталося 11 грудня.

За останніми даними, за час перемир’я до Нагірного Карабаху повернулися близько 38,5 тис. біженців.

Додамо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв відзначив безрезультативність багаторічних зусиль Мінської групи ОБСЄ у врегулюванні нагірно-карабахського конфлікту під час зустрічі з її співголовами.

В Білорусі тривають протести

У Білорусі понад 100 співробітників силових структур та армії підписали відкритий лист за нові вибори — як єдиний спосіб розв’язання кризи в країні. Силовики закликали визнати президентські вибори у країні недійсними та провести нові — з дотриманням усіх міжнародних стандартів.

Протести в країні тривають. Зокрема, у неділю анонсовано проведення "Маршу народного звинувачення.