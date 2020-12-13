У Білорусі анонсували недільний “Марш народного звинувачення”

“Ми пам’ятаємо все імена репресованих — і назвемо кожне ім’я тих, хто в репресіях винен. Міжнародний тиск на підтримку наших вимог наростає. Прокуратури інших країн відкривають справи по універсальної юрисдикції, які не можна спустити на гальмах або закрити дзвінком прокурору”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Білорусі більше 100 співробітників силових та правоохоронних структур, а також армії підписали відкритий лист за нові вибори — як єдиний спосіб розв’язання кризи в країні. Протести в Мінську та інших містах тривають.