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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72974 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96168 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115379 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150485 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198766 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194901 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282236 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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В городах Беларуси продолжаются акции протеста

В городах Беларуси продолжаются акции протеста

Киев  •  УНН

 • 14377 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Беларуси местные шествия и акции протеста в субботу прошли в разных районах Минска и пригородах, а также в Гродно. Об этом сообщает белорусское “Радио Свобода”, передает УНН.

Отмечается, что на популярных сайтах Telegram не было ни звонков, ни объявлений об анонсированной акции, и похоже, что после того, как протесты переместились из центра Минска во дворы, люди стали сами решать, когда и как проводить митинги.

В частности, марши провели в Минске, Курасовщине, Лошице, Зеленом Луге, Гродно Ольшанке, Слободе Смолевичского района.

“Цепи солидарности” были также замечены у дорог в Сухаревском и Чижовском районах столицы.

По данным местных СМИ, в субботу, 12 декабря, прошел ровно месяц с тех пор как в Минске скончался избитый силовиками 31-летний Роман Бондаренко.

Как сообщал УНН, в условиях политического кризиса и на фоне протестов Европейская Комиссия одобрила пакет помощи населению Беларуси на сумму 24 млн евро, средства будут направлены на помощь гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям и на здравоохранение.

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