В городах Беларуси продолжаются акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Беларуси местные шествия и акции протеста в субботу прошли в разных районах Минска и пригородах, а также в Гродно. Об этом сообщает белорусское “Радио Свобода”, передает УНН.
Отмечается, что на популярных сайтах Telegram не было ни звонков, ни объявлений об анонсированной акции, и похоже, что после того, как протесты переместились из центра Минска во дворы, люди стали сами решать, когда и как проводить митинги.
В частности, марши провели в Минске, Курасовщине, Лошице, Зеленом Луге, Гродно Ольшанке, Слободе Смолевичского района.
“Цепи солидарности” были также замечены у дорог в Сухаревском и Чижовском районах столицы.
По данным местных СМИ, в субботу, 12 декабря, прошел ровно месяц с тех пор как в Минске скончался избитый силовиками 31-летний Роман Бондаренко.
Как сообщал УНН, в условиях политического кризиса и на фоне протестов Европейская Комиссия одобрила пакет помощи населению Беларуси на сумму 24 млн евро, средства будут направлены на помощь гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям и на здравоохранение.