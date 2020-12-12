У містах Білорусі тривають акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Білорусі місцеві ходи і акції протесту в суботу пройшли в різних районах Мінська і передмістях, а також в Гродно. Про це повідомляє білоруське “Радіо Свобода”, передає УНН.
Відзначається, що на популярних сайтах Telegram не було ні дзвінків, ні оголошень про анонсованої акції, і схоже, що після того, як протести перемістилися з центру Мінська у двори, люди стали самі вирішувати, коли і як проводити мітинги.
Зокрема, марші провели в Мінську, Курасовщині, Лошіце, Зеленому Лузі, Гродно Вільшанці, Слободі Смолевічского району.
“Ланцюги солідарності” були також помічені біля доріг в Сухаревському та Чижівському районах столиці.
За даними місцевих ЗМІ, в суботу, 12 грудня, пройшов рівно місяць з того часу, як в Мінську помер побитий силовиками 31-річний Роман Бондаренко.
Як повідомляв УНН, в умовах політичної кризи і на тлі протестів Європейська Комісія схвалила пакет допомоги населенню Білорусі на суму 24 млн євро, кошти будуть спрямовані на допомогу громадянському суспільству, молоді, малим і середнім підприємствам і на охорону здоров’я.