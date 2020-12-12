У містах Білорусі тривають акції протесту

Відзначається, що на популярних сайтах Telegram не було ні дзвінків, ні оголошень про анонсованої акції, і схоже, що після того, як протести перемістилися з центру Мінська у двори, люди стали самі вирішувати, коли і як проводити мітинги.

Зокрема, марші провели в Мінську, Курасовщині, Лошіце, Зеленому Лузі, Гродно Вільшанці, Слободі Смолевічского району.

“Ланцюги солідарності” були також помічені біля доріг в Сухаревському та Чижівському районах столиці.

За даними місцевих ЗМІ, в суботу, 12 грудня, пройшов рівно місяць з того часу, як в Мінську помер побитий силовиками 31-річний Роман Бондаренко.

Як повідомляв УНН, в умовах політичної кризи і на тлі протестів Європейська Комісія схвалила пакет допомоги населенню Білорусі на суму 24 млн євро, кошти будуть спрямовані на допомогу громадянському суспільству, молоді, малим і середнім підприємствам і на охорону здоров’я.