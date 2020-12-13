В Беларуси анонсировали воскресный “Марш народного обвинения”
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Беларуси сегодня в полдень стартует очередная акция протеста — “Марш народного обвинения”. Об этом сообщает Nexta, передает УНН.
“Мы помним все имена репрессированных — и назовем каждое имя тех, кто в репрессиях виноват. Международное давление в поддержку наших требований нарастает. Прокуратуры других стран открывают дела по универсальной юрисдикции, которые нельзя спустить на тормозах или закрыть звонком прокурору”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Беларуси более 100 сотрудников силовых и правоохранительных структур, а также армии подписали открытое письмо за новые выборы — как единственный способ разрешения кризиса в стране. Протесты в Минске и других городах продолжаются.