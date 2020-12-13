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За нові вибори: силовики Білорусі підписалися під відкритим листом

За нові вибори: силовики Білорусі підписалися під відкритим листом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Білорусі більше 100 співробітників силових та правоохоронних структур, а також армії підписали відкритий лист за нові вибори — як єдиний спосіб розв’язання кризи в країні. Про це повідомляє Nexta, передає УНН.

“Маючий місце в нашій державі правової дефолт веде до знецінення норм права і простих людських цінностей. Дії керівництва ряду силових і правоохоронних структур призвели до дискредитації нас і наших колег в очах суспільства, завдавши непоправного удару по престижу нашої професії”, — йдеться в листі.

Підписанти зазначають, що очевидна фальсифікація результатів виборів президента Білорусі 9 серпня 2020 року призвела до повного правового дефолту, розколола білоруське суспільство і поставила під загрозу незалежність і суверенітет країни.

Для встановлення громадського порядку і повернення білоруського суспільства в правове поле, силовики вимагають визнати минулі вибори президента Білорусі недійсними і провести нові вибори відповідно до всіх міжнародних стандартів і допуском спостерігачів.

Відзначається, що підписи поки збираються в закритому режимі і будуть оприлюднені вже після перевищення позначки в 1000 підписантів.

Як повідомляв УНН, в умовах політичної кризи і на тлі протестів Європейська Комісія схвалила пакет допомоги населенню Білорусі на суму 24 млн євро. Гроші спрямують на допомогу громадянському суспільству, молоді, малим і середнім підприємствам і на охорону здоров’я.

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