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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76804 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100333 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116553 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151588 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199552 просмотра

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3 марта, 04:20 • 195288 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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За новые выборы: силовики Беларуси подписались под открытым письмом

За новые выборы: силовики Беларуси подписались под открытым письмом

Киев  •  УНН

 • 30440 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Беларуси более 100 сотрудников силовых и правоохранительных структур, а также армии подписали открытое письмо за новые выборы — как единственный способ разрешения кризиса в стране. Об этом сообщает Nexta, передает УНН.

“Имеющий место в нашем государстве правовой дефолт ведет к обесцениванию норм права и простых человеческих ценностей. Действия руководства ряда силовых и правоохранительных структур привели к дискредитации нас и наших коллег в глазах общества, нанеся непоправимый удар по престижу нашей профессии”, — говорится в письме.

Подписанты отмечают, что очевидная фальсификация результатов выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года привела к полному правовому дефолту, расколола белорусское общество и поставила под угрозу независимость и суверенитет страны.

Для установления общественного порядка и возвращения белорусского общества в правовое поле, силовики требуют признать прошедшие выборы президента Беларуси недействительными и провести новые выборы в соответствии со всеми международными стандартами и допуском наблюдателей.

Отмечается, что подписи пока собираются в закрытом режиме и будут обнародованы уже после превышения отметки в 1000 подписантов.

Как сообщал УНН, в условиях политического кризиса и на фоне протестов Европейская Комиссия одобрила пакет помощи населению Беларуси на сумму 24 млн евро. Деньги направят на помощь гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям и на здравоохранение.

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