За новые выборы: силовики Беларуси подписались под открытым письмом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Беларуси более 100 сотрудников силовых и правоохранительных структур, а также армии подписали открытое письмо за новые выборы — как единственный способ разрешения кризиса в стране. Об этом сообщает Nexta, передает УНН.
“Имеющий место в нашем государстве правовой дефолт ведет к обесцениванию норм права и простых человеческих ценностей. Действия руководства ряда силовых и правоохранительных структур привели к дискредитации нас и наших коллег в глазах общества, нанеся непоправимый удар по престижу нашей профессии”, — говорится в письме.
Подписанты отмечают, что очевидная фальсификация результатов выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года привела к полному правовому дефолту, расколола белорусское общество и поставила под угрозу независимость и суверенитет страны.
Для установления общественного порядка и возвращения белорусского общества в правовое поле, силовики требуют признать прошедшие выборы президента Беларуси недействительными и провести новые выборы в соответствии со всеми международными стандартами и допуском наблюдателей.
Отмечается, что подписи пока собираются в закрытом режиме и будут обнародованы уже после превышения отметки в 1000 подписантов.
Как сообщал УНН, в условиях политического кризиса и на фоне протестов Европейская Комиссия одобрила пакет помощи населению Беларуси на сумму 24 млн евро. Деньги направят на помощь гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям и на здравоохранение.