В Нагірний Карабах повернулися близько 38,5 тисяч біженців

Відзначається, що в суботу автобусами з Єревана в Степанакерт в супроводі російських миротворців доставили 634 осіб.

“Всього в Нагірний Карабах в місця постійного проживання вже повернулося близько 38,5 тис. біженців”, — заявили в Міноборони РФ.

З початку бойових дій в 2020 році Нагірний Карабах покинули близько 90 тисяч осіб з близько 150 тисяч місцевих жителів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Уздовж лінії зіткнення і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розгорнули близько двох тисяч російських миротворців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.