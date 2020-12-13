В Нагірний Карабах повернулися близько 38,5 тисяч біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Нагірний Карабах після оголошеного припинення бойових дій повернулися близько 38,5 тис. біженців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РФ, передає УНН.
Відзначається, що в суботу автобусами з Єревана в Степанакерт в супроводі російських миротворців доставили 634 осіб.
“Всього в Нагірний Карабах в місця постійного проживання вже повернулося близько 38,5 тис. біженців”, — заявили в Міноборони РФ.
З початку бойових дій в 2020 році Нагірний Карабах покинули близько 90 тисяч осіб з близько 150 тисяч місцевих жителів.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Уздовж лінії зіткнення і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розгорнули близько двох тисяч російських миротворців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.