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За годы конфликта Нагорный Карабах покинули более 600 тыс. беженцев — ООН

За годы конфликта Нагорный Карабах покинули более 600 тыс. беженцев — ООН

Киев  •  УНН

 • 10521 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Более 600 тысяч этнических азербайджанцев были вынуждены покинуть Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана после соглашения о прекращении огня, подписанного между воюющими сторонами в 1994 году. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

По данным УВКБ ООН, до 1994 года прилегающие к Нагорному Карабаху районы преимущественно населяли этнические азербайджанцы, а в самом Нагорном Карабахе, согласно переписи 1989 года, 77% составляли этнические армяне. Исключением был лишь нагорно-карабахский город Шуша, который на 92% был населен этническими азербайджанцами.

В ООН не располагают точными данными относительно армянского населения Нагорного Карабаха, уехавшего в Армению, спасаясь от недавнего обострения вооруженного конфликта в 2020 году. Согласно некоторым оценкам, речь идет о 90 тысячах человек, преимущественно женщинах, детях и пожилых людях. Всего, по имеющимся данным, до недавнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе проживало около 150 тысяч человек.

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По данным миссии ОБСЕ, побывавшей на месте событий в 2010 году, города и населенные пункты семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов почти не заселены и лежат в руинах.

“Недавние военные действия привели к дополнительным разрушениям”, — отмечают эксперты УВКБ.

“Все минувшие годы азербайджанские внутренние переселенцы проживали в Баку, Физули и Сумгаите, а также других местах в Азербайджане. В стране были приняты соответствующие законодательные акты, регулирующие их статус и предусматривающие возвращение к родным очагам по разрешении конфликта”, — отметили в УВКБ ООН.

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Как сообщал УНН, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно соглашению, армии Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развернули около двух тыс. российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

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