В Нагорный Карабах вернулись около 38,5 тысяч беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Нагорный Карабах после объявленного прекращения боевых действий вернулись около 38,5 тыс. беженцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, передает УНН.
Отмечается, что в субботу автобусами из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев доставили 634 человек.
“Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось около 38,5 тыс. беженцев”, — заявили в Минобороны РФ.
С начала боевых действий в 2020 году Нагорный Карабах покинули около 90 тысяч человек, из около 150 тысяч местных жителей.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развернули около двух тысяч российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.