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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75918 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100041 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116288 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151332 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199357 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195187 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282748 просмотра

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Вакцинация от COVID-19, ситуация в Беларуси и в Карабахе - главные события суток

Вакцинация от COVID-19, ситуация в Беларуси и в Карабахе - главные события суток

Киев  •  УНН

 • 17196 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В США анонсировали начало вакцинации от коронавируса, в Украине пока готовятся к этому процессу. В Беларуси продолжаются протесты, в Карабах возвращаются беженцы. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

Вакцинация от COVID-19 в Украине и мире

В США после одобрения использования вакцины Pfizer от COVID-19 анонсировали начало вакцинации на 14 декабря. Первыми вакцины получат медики и пожилые люди.

В Великобритании с началом массовой вакцинации от COVID-19 обнаружили проблемы у людей-аллергиков. В частности, их предупредили, что не следует делать прививки вакциной, разработанной немецкой фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer.

Между тем вакцина от COVID-19, разработанная в Китае государственной фармацевтической корпорацией Sinopharm, прошла третью фазу клинических испытаний в ОАЭ. В испытании вакцины приняли участие 31 тыс. добровольцев из 125 стран мира. ОАЭ объявили об официальной регистрации китайской вакцины с показателем эффективности в 86%.

Всего в мире по состоянию на утро воскресенья COVID-19 заразились уже более 71,6 млн человек, из них более 46,8 млн выздоровели, количество умерших возросло до 1,6 млн.

В Украине старт вакцинации от COVID-19 начнется в начале второго квартала 2021 года. Украина уже получила официальное письмо от COVAX и должна сфокусироваться на вопросах подготовки инфраструктуры для получения 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В Минобороны Армении заявили, что 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении Карабаха. В свою очередь в Азербайджане эту информацию опровергли и обвинили Армению в провокациях. В то же время в Минобороны России сообщили об одном нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, которое произошло 11 декабря.

По последним данным, за время перемирия в Нагорный Карабах вернулись около 38,5 тыс. беженцев.

Добавим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил безрезультатность многолетних усилий Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта во время встречи с ее сопредседателями.

В Беларуси продолжаются протесты

В Беларуси более 100 сотрудников силовых структур и армии подписали открытое письмо за новые выборы — как единственный способ решения кризиса в стране. Силовики призвали признать президентские выборы в стране недействительными и провести новые — с соблюдением всех международных стандартов.

Протесты в Беларуси продолжаются. В частности, в воскресенье анонсировано проведение “Марша народного обвинения”.

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