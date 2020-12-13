У Великобританії з початком вакцинації від COVID-19 виявили проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Великобританії з початком масової вакцинації від COVID-19 виявили проблеми у людей-алергиків. Про це повідомили в Національній службі охорони здоров'я (NHS) країни, пише DW, передає УНН.
Місцева влада попередила, що людям, схильним до гострих алергічних реакцій, не слід робити щеплення вакциною, розробленою німецькою фармацевтичною компанією BioNTech і її американським партнером Pfizer. У перший же день щеплення зробили сотням людей, і у двох з них виникли проблеми.
За словами глави NHS Стівена Поуінса, постраждали двоє співробітників Національної служби охорони здоров'я Великобританії. У обох в анамнезі були гострі алергічні реакції, і обидва носили з собою заготовлені заздалегідь шприци з адреналіном. Зараз з пацієнтами знову все гаразд.
Відзначається, що при вакцинації особливо обережними потрібно бути тим, з ким уже раніше траплявся анафілактичний шок.
Британська влада закликали людей, які страждають від алергії, повідомляти про це перед вакцинацією, і в залежності від анамнезу їм можуть не рекомендувати щеплення новою вакциною.
Нагадаємо, вакцина Pfizer була дозволена до застосування регулюючими органами США, а початок вакцинації в Америці заплановано на 14 грудня.