В Великобритании с началом вакцинации от COVID-19 выявили проблемы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Великобритании с началом массовой вакцинации от COVID-19 выявили проблемы у людей-аллергиков. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения (NHS) страны, пишет DW, передает УНН.
Местные власти предупредили, что людям, склонным к острым аллергическим реакциям, не следует делать прививки вакциной, разработанной немецкой фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer. В первый же день прививку сделали сотням человек, и у двух из них возникли проблемы.
По словам главы NHS Стивена Поуинса, пострадали двое сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании. У обоих в анамнезе были острые аллергические реакции, и оба носили с собой заготовленные заранее шприцы с адреналином. Сейчас с пациентами снова все в порядке.
Отмечается, что при вакцинации особенно осторожными нужно быть тем, с кем уже раньше случался анафилактический шок.
Британские власти призвали людей, страдающих от аллергии, сообщать об этом перед вакцинацией, и в зависимости от анамнеза им могут не рекомендовать прививку новой вакциной.
Напомним, вакцина Pfizer была разрешена к применению регулирующими органами США, а начало вакцинации в Америке запланировано на 14 декабря.