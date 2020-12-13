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В Великобритании с началом вакцинации от COVID-19 выявили проблемы

В Великобритании с началом вакцинации от COVID-19 выявили проблемы

Киев  •  УНН

 • 23043 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Великобритании с началом массовой вакцинации от COVID-19 выявили проблемы у людей-аллергиков. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения (NHS) страны, пишет DW, передает УНН.

Местные власти предупредили, что людям, склонным к острым аллергическим реакциям, не следует делать прививки вакциной, разработанной немецкой фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer. В первый же день прививку сделали сотням человек, и у двух из них возникли проблемы.

По словам главы NHS Стивена Поуинса, пострадали двое сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании. У обоих в анамнезе были острые аллергические реакции, и оба носили с собой заготовленные заранее шприцы с адреналином. Сейчас с пациентами снова все в порядке.

Отмечается, что при вакцинации особенно осторожными нужно быть тем, с кем уже раньше случался анафилактический шок.

Британские власти призвали людей, страдающих от аллергии, сообщать об этом перед вакцинацией, и в зависимости от анамнеза им могут не рекомендовать прививку новой вакциной.

Напомним, вакцина Pfizer была разрешена к применению регулирующими органами США, а начало вакцинации в Америке запланировано на 14 декабря.

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