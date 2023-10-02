В ЄС відчувається консенсус щодо членства України. Це лише питання часу – Кулеба

Цитата

«Сьогоднішнє засідання було також про набуття Україною членства в ЄС. Щодо цього за столом так само відчувався консенсус. Питання лише часу й всі налаштовані рухатися вперед. Я маю на увазі й Україна, українська сторона налаштовані рухатися вперед з максимальною швидкістю з урахуванням всіх реформ, які проводить, проводила і буде проводити Україна. Наш сьогодні ключовий сигнал з цього приводу був в тому, що ми виконаємо 7 рекомендацій, які були озвучені Європейською комісією для відкриття переговорів про членство», - сказав Кулеба.

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Він заявив, що Україна очікує , що виконання всіх рекомендацій буде оцінено чесно, прозоро та не буде висунуто якихось додаткових вимог.

«Атмосфера на цьому засіданні свідчить, що у нас є взаєморозуміння зі стороною ЄС з цього приводу», - зазначив Кулеба.

Жозеп Боррель в свою чергу заявив, що Україна зараз має статус країни-кандидата, і просувається далі цим шляхом.

«Найсерйозніші безпекові зобов’язання, які ми можемо запропонувати Україні – це членство в ЄС. Україна зараз має статус країни-кандидата, і просувається далі цим шляхом. До кінця року рада ЄС отримає звіт Єврокомісії щодо пропонованого пакету розширення союзу, і…представимо цей звіт на розгляд», - сказав Боррель.

Доповнення

Кулеба раніше заявляв, що Україна очікує, що переговори щодо її членства в Європейському Союзі можуть розпочатися до кінця цього року.