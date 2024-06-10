В Україні необхідно змінити законодавство таким чином, щоб рішення НБУ про ліквідацію банків набирало чинності після судового оскарження - юрист

Незаконна ліквідація банків завдає матеріальних збитків державі і репутаційні збитки власникам фінансових установ. Проте українське законодавство виписане таким чином, що чиновники Національного банку, винні у прийнятті незаконних рішень, не несуть за це жодної відповідальності. Необхідно змінити законодавство таким чином, щоб рішення про ліквідацію банку набирало чинності після його оскарження в судах. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив керуючий партер юридичної компанії "АМБЕР", кандидат економічних наук, адвокат, заслужений юрист України Семен Ханін.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Таким чином ліквідація банку була визнана незаконною. У Національному банку заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

За словами Ханіна в Україні є багато прикладів, коли банки вигравали суди всіх інстанцій у Нацбанку, навіть Верховний суд. Попри це жоден посадовець НБУ не був притягнутий за ухвалення незаконного рішення.

Таким чином наші законодавці прийняли законодавчі норми, щоб особи, які приймали таке рішення – незаконне, як встановив суд, там де ВС прийняв вже рішення остаточне, ніякої відповідальності не несли. Взагалі ніякої. І це питання воно таке дуже болюче - зазначив Ханін.

Водночас за його словами, незаконна ліквідація банку завдає шкоди не лише його власникам, а й державі. Зокрема, за його словами, у разі незаконної ліквідації банку, його акціонери несуть величезні матеріальні втрати, адже "антибанківський" закон, прописаний таким чином, що акціонер має право претендувати лише на залишки коштів у банку, якщо він ліквідується.

Ханін додав, що часто так буває, що під час ліквідації кредити продаються за копійки колекторам і банк відразу стає із прибуткового збитковим, тобто виходить що акціонери залишаються ще й винними кошти.

При цьому він зазначив, що навіть безприбутковий бізнес коштує грошей і його можна продати. А у випадку з банком – він коштує мільйони, адже займає частку на банківському ринку. Коли у нього відкликають ліцензію, припиняється його нормальна робота і вкладники вимушені вимагати повернення своїх коштів.

Скасували, визнали незаконним позбавлення ліцензії, а держава з власних коштів через ФГВФО виплатила людям уже ці гроші. Тобто збиток, нанесений державі, виходить тими особами, що приймали рішення про позбавлення банку ліцензії. Тобто фактично збиток державі і репутаційний – бо це ж підрив довіри населення до української банківської системи, до гривні, і збиток через виплати ФГВФО, і особам фізичним, хто клієнти банку, і юридичним, і акціонерам – колосальний. Тому такі рішення мають бути виважені на 100% - підкреслив Ханін.

Він також додав, що чомусь законодавець не передбачив процедури оскарження рішення Нацбанку про відкликання ліцензії та ліквідацію банку до того, як воно набуде чинності. Рішення правління НБУ вступає в законну силу відразу: сьогодні вони прийняли рішення, а завтра банк уже позбавлений ліцензії з усіма подальшими наслідками.

І ще ніякої відповідальності не несуть за це (посадовці НБУ – ред.), але навіть якби їх всіх умовно арештувати – це не зменшило б збитки ані державі, ані фізособам, ані підприємствам. Тому мають бути зміни до законодавства, які передбачають не стільки відповідальність, як процедуру, щоб тільки після судового оскарження набували сили такі рішення - зазначив Ханін.

Крім того, на думку юриста у банку, щодо якого було прийняте незаконне рішення про ліквідацію, повинні бути можливості відновити свою роботу.

Коли ми кажемо, що банк ліквідовано незаконно - це означає, що хтось порушив законодавство. Звісно обов’язково потрібно, в разі незаконного рішення, дати можливість банку повертатися на ринок. Звісно, компенсувати коштом держави збитки, але можливо зазначити норму, що нічого незаконного не має ніхто робити. Щоб запобігти цьому, такі рішення мають набирають чинності після процедури судового оскарження - додав Ханін.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду.

Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.