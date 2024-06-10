В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Незаконная ликвидация банков наносит материальный ущерб государству и репутационные убытки владельцам финансовых учреждений. Однако украинское законодательство выписано таким образом, что чиновники Национального банка, виновные в принятии незаконных решений, не несут за это никакой ответственности. Необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение о ликвидации банка вступало в силу после его обжалования в судах. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал управляющий партнер юридической компании "АМБЕР", кандидат экономических наук, адвокат, заслуженный юрист Украины Семен Ханин.

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". таким образом ликвидация банка была признана незаконной. В Национальном банке заявили, что оспаривать муть это решение суда.

По словам Ханина в Украине есть много примеров, когда банки выигрывали суды всех инстанций в Нацбанке, даже Верховный суд. Несмотря на это ни один чиновник НБУ не был привлечен за принятие незаконного решения.

Таким образом наши законодатели приняли законодательные нормы, чтобы лица, принимавшие такое решение – незаконное, как установил суд, там где ВС принял уже решение окончательное, никакой ответственности не несли. Вообще никакой. И этот вопрос он такой очень болезненный - отметил Ханин.

В то же время по его словам, незаконная ликвидация банка наносит ущерб не только его владельцам, но и государству. В частности, по его словам, в случае незаконной ликвидации банка, его акционеры несут огромные материальные потери, ведь "антибанковский" закон, прописанный таким образом, что акционер имеет право претендовать только на остатки средств в банке, если он ликвидируется.

Ханин добавил, что часто так бывает, что во время ликвидации кредиты продаются за копейки коллекторам и банк сразу становится из прибыльного убыточным, то есть получается что акционеры остаются еще и виновными средства.

При этом он отметил, что даже бесприбыльный бизнес стоит денег и его можно продать. А в случае с банком – он стоит миллионы, ведь занимает долю на банковском рынке. Когда у него отзывают лицензию, прекращается его нормальная работа и вкладчики вынуждены требовать возврата своих средств.

Отменили, признали незаконным лишение лицензии, а государство из собственных средств через ФГВФЛ выплатило людям уже эти деньги. То есть ущерб, нанесенный государству, получается теми лицами, которые принимали решение о лишении банка лицензии. то есть фактически ущерб государству и репутационный – потому что это же подрыв доверия населения к украинской банковской системе, к гривне, и ущерб через выплаты ФГВФЛ, и лицам физическим, кто клиенты банка, и юридическим, и акционерам – колоссальный. Поэтому такие решения должны быть выражены на 100% - подчеркнул Ханин.

Он также добавил, что почему-то законодатель не предусмотрел процедуры обжалования решения Нацбанка об отзыве лицензии и ликвидации банка до того, как оно вступит в силу. Решение Правления НБУ вступает в законную силу сразу: сегодня они приняли решение, а завтра банк уже лишен лицензии со всеми последующими последствиями.

И еще никакой ответственности не несут за это (должностные лица НБУ – ред.), но даже если бы их всех условно арестовать – это не уменьшило бы убытки ни государству, ни физлицам, ни предприятиям. Поэтому должны быть изменения в законодательство, которые предусматривают не столько ответственность, как процедуру, чтобы только после судебного обжалования приобретали силы такие решения - отметил Ханин.

Кроме того, по мнению юриста в банке, в отношении которого было принято незаконное решение о ликвидации, должны быть возможности возобновить свою работу.

Когда мы говорим, что банк ликвидирован незаконно-это означает, что кто-то нарушил законодательство. Конечно обязательно нужно, в случае незаконного решения, дать возможность банку возвращаться на рынок. Конечно, компенсировать за счет государственных убытков, но возможно отметить норму, что ничего незаконного не должен никто делать. Чтобы предотвратить это, такие решения должны вступают в силу после процедуры судебного обжалования - добавил Ханин.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда.

Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора-НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.