Стали відомі подробиці розслідування замаху на вбивство офіцера поліції Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Правоохоронці знайшли знаряддя злочину — пістолет, з якого кілер стріляв у начальника Управління захисту економіки у Закарпатській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Так, провівши низку заходів, було встановлено чимало свідків та очевидців події, які бачили підозрілих осіб вранці 11 липня, бачили безпосередньо самого кілера та описали його шлях пересування до моменту злочину і після. Також було залучено кінологів та водолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“На дні річки Уж знайшли знаряддя злочину — пістолет-кулемет „Скорпіон“ калібру 7,65 мм з маркуванням. Крім того, на березі річки було знайдено і предмети одягу, які викинув зловмисник під час відходу. Оперативні заходи відпрацювання вивели правоохоронців на злочинну групу, яка діяла в регіоні”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 липня 2019 року близько 9-ї години ранку дорогою на роботу був обстріляний автомобіль начальника Управління захисту економіки в Закарпатській області Андрія Іванківа. Крім того, поранення отримала випадкова перехожа місцева жителька.
Як повідомляв УНН, правоохоронцями в Ужгороді було проведено затримання 38-річного організатора замаху на вбивство поліцейського, ким виявився колишній працівник міліції Закарпаття та 25-річного виконавця замаху на вбивство правоохоронця.