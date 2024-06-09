В горах поблизу кордону зайшли людину без ознак життя: що відомо
Київ • УНН
Тіло чоловіка без ознак життя було виявлено на схилі гори Піп Іван недалеко від кордону.
На схилі гори Піп Іван Мармароський поблизу кордону виявили тіло людини без ознак життя, повідомили у неділю у Держприкордонслужбі, передає УНН.
Тіло людини без ознак життя виявили в горах поблизу кордону. Про жахливу знахідку на схилі гори Піп Іван Мармароський прикордонний наряд сьогодні вранці повідомив місцевий мешканець
До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції.
Уже 10-й випадок за травень: з Тиси дістали тіло ще одного потопельника 30.05.24, 17:22 • 21590 переглядiв