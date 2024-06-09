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Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

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В горах поблизу кордону зайшли людину без ознак життя: що відомо

В горах поблизу кордону зайшли людину без ознак життя: що відомо

Київ • УНН

 • 25271 перегляди

Тіло чоловіка без ознак життя було виявлено на схилі гори Піп Іван недалеко від кордону.

На схилі гори Піп Іван Мармароський поблизу кордону виявили тіло людини без ознак життя, повідомили у неділю у Держприкордонслужбі, передає УНН.

Тіло людини без ознак життя виявили в горах поблизу кордону. Про жахливу знахідку на схилі гори Піп Іван Мармароський прикордонний наряд сьогодні вранці повідомив місцевий мешканець

-йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
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До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції.

Уже 10-й випадок за травень: з Тиси дістали тіло ще одного потопельника 30.05.24, 17:22 • 21590 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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