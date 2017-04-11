В.Гройсман виступив за створення в Україні єдиної помісної церкви

“Що стосується зустрічі з Вселенським Патріархом, ми дійсно обговорювали ряд питань, в тому числі і те, про яке ви сказали сьогодні. Я вважаю, що цей процес є невідворотним, я б дуже хотів, щоб цей процес завершився об’єднанням України, це є надзвичайно важливим і фундаментальним для нашої країни”, — сказав В.Гройсман, відповідаючи на запитання, чи можливе об’єднання віруючих в єдину помісну церкву за його прем’єрства.

Як повідомляв УНН, створення єдиної помісної православної церкви підтримують понад 40% українців.