Уряд незабаром представить перелік партнерів, які сприятимуть відновленню українських громад – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Україна представила на Конференції в Лугано мапу регіонів із пропозиціями до багатьох партнерів держави долучатися до відновлення. Прем’єр-міністр ДЕнис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Кабмін представить оновлений перелік партнерів, які сприятимуть відновленню наших громад, передає УНН.
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“Під час Конференції в Лугано ми презентували мапу регіонів із пропозиціями до багатьох наших партнерів долучатися до відновлення. Отримали відгуки та пропозиції, і тепер будемо спільно працювати, аби остаточно фіналізувати регіональний параметр відбудови. Найближчим часом ми представимо оновлений перелік партнерів, які сприятимуть відновленню наших громад”, – сказав він.
Доповнення
Шмигаль повідомив, що Україна має домовленності з міжнародними партнерами щодо отримання до кінця роки 29 млрд доларів США на відбудову.
План відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.