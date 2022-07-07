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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Уряд незабаром представить перелік партнерів, які сприятимуть відновленню українських громад – Шмигаль

Уряд незабаром представить перелік партнерів, які сприятимуть відновленню українських громад – Шмигаль

Київ • УНН

 • 148978 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Україна представила на Конференції в Лугано мапу регіонів із пропозиціями до багатьох партнерів держави долучатися до відновлення. Прем’єр-міністр ДЕнис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Кабмін представить оновлений перелік партнерів, які сприятимуть відновленню наших громад, передає УНН.

Цитата

“Під час Конференції в Лугано ми презентували мапу регіонів із пропозиціями до багатьох наших партнерів долучатися до відновлення. Отримали відгуки та пропозиції, і тепер будемо спільно працювати, аби остаточно фіналізувати регіональний параметр відбудови. Найближчим часом ми представимо оновлений перелік партнерів, які сприятимуть відновленню наших громад”, – сказав він.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що Україна має домовленності з міжнародними партнерами щодо отримання до кінця роки 29 млрд доларів США на відбудову.

План відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.

Українські Національні Новини

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