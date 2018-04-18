Українці їдять все більше не свої, а завезені продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У січні-лютому поточного року Україна збільшила імпорт готових харчових продуктів на 33,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України, передає УНН.
Зокрема, за два місяці поточного року Україна імпортувала готових харчових продуктів на 325,4 млн дол.
Разом з цим, Україна скоротила експорт продуктів харчування. За два місяці поточного року Україна експортувала готових харчових продуктів на 460,4 млн дол, що на 2,6% менше, ніж в січні-лютому 2017 року.
Відзначимо, що серед всіх продуктів харчування свинина за показниками імпорту "вирвалася" на передові позиції. Так багато цього виду м'яса ми не імпортували останні 4 роки, зазначив нардеп Сергій Тригубенко.
За його словами, така ситуація виникла у зв'язку з АЧС і зростанням цін на свинину вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку України.