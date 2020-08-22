Українська медицина потребує ще близько 25 тис. лікарів - Степанов

"У 2020 році було випущено 10 тис. 667 спеціалістів з медичних вузів. Разом з тим, якщо подивитися, що у нас відбувається з лікарськими посадами, то ми потребуємо близько 24,7 тис. лікарів, яких нам не вистачає. Особливо це відчувається у сільській місцевості. Там нестача кадрів близько 8 тис. лікарів. І все це треба забезпечити, а забезпечити це можливо тільки за рахунок наших закладів вищої освіти", - сказав Максим Степанов.

За його словами, під час пандемії вони відчули гостру нестачу епідеміологів.

"Саме ця спеціальність 5 років тому була чомусь зруйнована, коли ми припинили існування так званих медико-профілактичних факультетів. І зараз ми відчуваємо цю потребу. У нас більше 50% не вистачає кадрів саме епідеміологів. Для покращення нашої освіти ми у Міністерстві охорони здоров’я розуміємо, що треба робити. Треба робити "оптимізацію". Більшу "оптимізацію" наших закладів вищої освіти. Треба вдосконалювати саме здачу екзаменів, здачу тестувань, які є у закладах вищої освіти. Адаптувати їх під європейські стандарти. Наша мета, щоб наші освітні медичні програми, щоб вони повністю відповідали всім світовим і європейським стандартам. Щоб наша дуже сильна школа медична, щоб вона ще відповідала всім цим іншим європейським стандартам", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що в Україні залишаються неукомлектованими близько 5 тис. лікарських посад.