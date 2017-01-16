Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 11 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 14 січня зменшився до 11,055 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 52,86 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 14 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 39,83 млн куб. м, з Польщі - 3,93 млн куб. м, з Угорщини - 2,53 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 35%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.