Україна за добу відібрала з ПСГ 83 млн куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 2 лютого зменшився до 9,709 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 83,41 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 2 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 38,40 млн куб. м, з Польщі - 3,27 млн куб. м, з Угорщини - 2,57 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 31%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, з ПСГ України у січні відібрано 2,1 млрд куб. м газу.