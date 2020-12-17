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Україна планує вступити до "Безвугільного альянсу" - Буславець

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець провела онлайн-зустріч із керівницею Офісу у справах Співдружності та розвитку націй Великої Британії Венді Мортон, повідомляє УНН із посиланням на її Facebook-сторінку.

Україна планує вступити до "Безвугільного альянсу" - Буславець

Зокрема вони обговорили розробку нової енергетичної стратегії України до 2050 року. В її основі - модель низьковуглецевого розвитку енергетичного сектору, декарбонізації з урахуванням "Європейського зеленого курсу".

Зазначається, що прагнення України до декарбонізації економіки та посилення участі у глобальній боротьбі зі зміною клімату нещодавно задекларував Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій.

Міністерство енергетики, своєю чергою, заявило, що докладає значних зусиль у цьому напрямку. Наразі завершується підготовка другого Національного визначеного внеску до Паризької угоди та триває розробка Інтегрованого плану з енергетики та клімату до 2030 року.

"Україна невдовзі приєднається до "Безвугільного альянсу". Ми плануємо поступово скоротити кількість вугільних шахт та до 2070 року відмовитися від використання викопного виду палива, набувши повної кліматичної нейтральності. Трансформацію вугільних регіонів важливо супроводжувати створенням нових економічних стимулів, щоб на базі підприємств вугільної галузі з’явилися нові конкурентоспроможні кластери, нові інноваційно-технологічні галузі", – зауважила Буславець.

Вона висловила вдячність Міністерству закордонних справ та уряду Британії за підтримку та увагу до енергетичного сектору України та закликала до більш тісної та плідної співпраці.

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