Україна перемогла Австрію на юніорському чемпіонаті світу з хокею в Києві

"Україна - Австрія 5:3! Вітаємо юніорську збірну України з хокею з першою перемогою на чемпіонаті світу в Києві!" - сказано у повідомленні.

Зазначимо, у суботу команда України поступилася японцям - 0:1.

Наразі Угорщина має 3 очки (після 1 гри), Україна - 3 (2), Японія - 3 (1), Австрія - 3 (2), Італія - 0 (1), Румунія - 0 (1).

Як повідомляв УНН, Україна поєдинком з Японією відкрила домашній ЧС з хокею серед юніорів.