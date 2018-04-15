Україна перемогла Австрію на юніорському чемпіонаті світу з хокею в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Юніорська збірна Україна перемогла австрійську команду на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В, який триває в київському Палаці спорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
"Україна - Австрія 5:3! Вітаємо юніорську збірну України з хокею з першою перемогою на чемпіонаті світу в Києві!" - сказано у повідомленні.
Зазначимо, у суботу команда України поступилася японцям - 0:1.
Наразі Угорщина має 3 очки (після 1 гри), Україна - 3 (2), Японія - 3 (1), Австрія - 3 (2), Італія - 0 (1), Румунія - 0 (1).
Як повідомляв УНН, Україна поєдинком з Японією відкрила домашній ЧС з хокею серед юніорів.