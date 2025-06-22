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Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
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Україну накрила негода: дощ та гроза, можливі перебої у роботі транспорту

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

Декілька областей України, зокрема Київська, накрили злива та грози. ДСНС попереджає про можливі перебої у роботі транспорту та комунальних служб.

Україну накрила негода: дощ та гроза, можливі перебої у роботі транспорту

Кілька областей України, у тому числі Київську область накрили злива та грози. У ДСНС попередили про можливі перебої в роботі транспорту та комунальних служб.

Передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС України.

Деталі

У Києві, Київській, північних, Черкаській та Полтавській областях, упродовж дня і вечора 22 червня, синоптики прогнозували дощі та грози. Наступної доби - у східних, південно-східних та центральних областях України також можлива негода - наразі попереджають про можливість зливи, грози.

У ДСНС попередили про можливі перебої в роботі транспорту та комунальних служб.

Нагадаємо

УНН передавав, що у неділю, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, температура повітря становитиме вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°. У північних та більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с з поривами 15-20 м/с.

Європу накрила перша літня хвиля спеки, спричинивши температури до 40°C у деяких регіонах та надзвичайні заходи. Нідерланди скасовують заходи, а Німеччина готується до злив, що знизять температуру.

Потужний ураган "Ерік" категорії 3 досяг узбережжя південної Мексики в штаті Оахака. Максимальна швидкість вітру сягала 210 км/год, очікуються руйнівні вітри та зливи.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоПогода та довкілля
Київська область
Черкаська область
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Мексика
Europe
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Київ
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