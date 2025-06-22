Україну накрила негода: дощ та гроза, можливі перебої у роботі транспорту

Кілька областей України, у тому числі Київську область накрили злива та грози. У ДСНС попередили про можливі перебої в роботі транспорту та комунальних служб.

Передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС України.

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У Києві, Київській, північних, Черкаській та Полтавській областях, упродовж дня і вечора 22 червня, синоптики прогнозували дощі та грози. Наступної доби - у східних, південно-східних та центральних областях України також можлива негода - наразі попереджають про можливість зливи, грози.

У ДСНС попередили про можливі перебої в роботі транспорту та комунальних служб.

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УНН передавав, що у неділю, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, температура повітря становитиме вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°. У північних та більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с з поривами 15-20 м/с.

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