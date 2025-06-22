Мінлива хмарність та дощі з грозами: якою буде погода в Україні в неділю

У неділю, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень у північних та більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у неділю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 20-22°.

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