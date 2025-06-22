Переменная облачность и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 22 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, днем в северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 20-22°.

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