Переменная облачность и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в воскресенье
Киев • УНН
В воскресенье, 22 июня, в Украине ожидается переменная облачность, температура воздуха составит днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27°. В северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с.
В воскресенье, 22 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27°
В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 20-22°.
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