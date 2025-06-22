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Всемирный день купания и Всемирный день верблюда: что еще отмечают 22 июня

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Сегодня, 22 июня, отмечаются Всемирный день купания, Всемирный день верблюда и День шоколадного эклера, а также Всемирный день "Фольксваген Жук". Христиане чтят память священномученика Евсевия и празднуют Неделю Всех Святых украинского народа.

Всемирный день купания и Всемирный день верблюда: что еще отмечают 22 июня

Сегодня, 22 июня, отмечается Всемирный день купания и Всемирный день верблюда. Также христиане чтят память священномученика Евсевия, пишет УНН.

Всемирный день купания

Этот шутливый и нетрадиционный ежегодный праздник может вызвать и смех, и удивление. Этот день означает больше, чем просто купание нагишом. Он пропагандирует бодипозитив, поощряет свободу самовыражения. Он также символизирует радость и свободу от пребывания на природе.

Всемирный день верблюда

Этот праздник привлекает внимание к этим уникальным животным, которые особенно важны для людей в засушливых регионах. Всемирный день верблюда был основан в 2009 году учеными из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока, для которых использование верблюдов во время путешествия до сих пор актуально.

День шоколадного эклера

Этот день введен в честь одного из самых популярных пирожных во всем мире. Шоколадные эклеры изготавливаются из заварного теста, наполненного сливочным заварным кремом и погруженного в шоколадную глазурь. О происхождении эклера существуют споры: за право называться его родиной спорят Франция, Швейцария и Австрия.

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Всемирный день "Фольксваген Жук"

Эта дата, посвященная популярному народному автомобилю, была выбрана по инициативе бразильца Александра Громова, большого поклонника "Фольксваген Жук". Его поддержали многочисленные автомобильные клубы со всего мира. "Фольксваген Жук" является самым производимым автомобилем в истории, с более чем 21 миллионом экземпляров.

Решением Синода епископов УГКЦ в 1991 году было введено празднование Недели Всех Святых украинского народа во второе воскресенье после Троицы.

Неделя Всех Святых украинского народа

Этот праздник считается национально-церковным. Он прославляет наших великих братьев и сестер, наших предков, которые почили и получили вечную славу в Царстве Божием, и венец, который Господь обещал каждому, кто всем сердцем возлюбил Его.

Святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского

Епископ Евсевий жил в IV веке и был славен как яростный защитник христианской веры. За это он был подвергнут гонениям и преследованиям со стороны самого императора Констанция. Однажды правитель узнал, что епископ хранит у себя некий акт, подписанный на соборе, и приказал отдать его.

Евсевий Самосатский ответил, что не будет этого делать, даже если ему отрубят руки. Император был настолько удивлен стойкостью священника, что не причинил ему вреда. Однако впоследствии святой Евсевий принял смерть от участников арианской секты.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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