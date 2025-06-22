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Всесвітній день купання та Всесвітній день верблюда: що ще відзначають 22 червня

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Сьогодні, 22 червня, відзначаються Всесвітній день купання, Всесвітній день верблюда та День шоколадного еклера, а також Всесвітній день "Фольксваген Жук". Християни вшановують пам'ять священномученика Євсевія та святкують Неділю Всіх Святих українського народу.

Всесвітній день купання та Всесвітній день верблюда: що ще відзначають 22 червня

Сьогодні, 22 червня, відзначається Всесвітній день купання та Всесвітній день верблюда. Також християни вшановують пам’ять священномученика Євсевія, пише УНН.

Всесвітній день купання

Це жартівливе і нетрадиційне щорічне свято може викликати і сміх, і здивування. Цей день означає більше, ніж просто купання голяка. Він пропагує бодіпозитив, заохочує свободу самовираження. Він також символізує радість і свободу від перебування на природі.

Всесвітній день верблюда

Це свято привертає увагу до цих унікальних тварин, які особливо важливі для людей у посушливих регіонах. Всесвітній день верблюда був започаткований у 2009 році вченими з Саудівської Аравії та інших країн Близького Сходу, для яких використання верблюдів під час мандрівки і досі є актуальним.

День шоколадного еклера

Цей день запроваджений на честь одного з найпопулярніших тістечок у всьому світі. Шоколадні еклери виготовляються із заварного тіста, наповненого вершковим заварним кремом і зануреного в шоколадну глазур. Щодо походження еклера є суперечки: за право називатися його батьківщиною сперечаються Франція, Швейцарія та Австрія.

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Всесвітній день "Фольксваген Жук"

Цю дату, присвячену популярному народному автомобілю, було обрано за ініціативою бразильця Олександра Громова, великого шанувальника "Фольксваген Жук". Його підтримали численні автомобільні клуби з усього світу. "Фольксваген Жук" є найбільш виробленим автомобілем в історії, з більш ніж 21 мільйоном екземплярів.

Рішенням Синоду єпископів УГКЦ у 1991 році було запроваджене святкування Неділі Всіх Святих українського народу в другу неділю після Трійці.

Неділя Всіх Святих українського народу

Це свято вважається національно-церковним. Воно прославляє наших великих братів та сестер, наших пращурів, які спочили та дістали вічної слави у Царстві Божому, та вінця, якого Господь обіцяв кожному, хто усім серцем полюбив Його.

Святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

Єпископ Євсевій жив у IV столітті і був славний, як затятий захисник християнської віри. За це він був підданий гонінням і переслідуванням з боку самого імператора Констанція. Одного разу правитель дізнався, що єпископ зберігає у себе якийсь акт, підписаний на соборі, і наказав віддати його.

Євсевій Самосатський відповів, що не буде цього робити, навіть якщо йому відрубають руки. Імператор був настільки здивований стійкістю священика, що не заподіяв йому шкоди. Проте згодом святий Євсевій прийняв смерть від учасників аріанської секти.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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