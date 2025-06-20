Всесвітній день ефективності та Міжнародний день Wi-Fi: що ще відзначають 20 червня
Київ • УНН
20 червня відзначають Всесвітній день ефективності, спрямований на продуктивність праці, та Міжнародний день Wi-Fi, що привертає увагу до цифровізації та доступу до інтернету.
Сьогодні, 20 червня, відзначається Всесвітній день ефективності та Міжнародний день Wi-Fi. Також християни вшановують пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського, пише УНН.
Всесвітній день ефективності
Метою запровадження цього дня є привернення уваги суспільства до важливості організації продуктивної праці, залучення до підвищення ефективності власної діяльності. Якісна організація праці відіграє важливу роль, адже можна витрачати багато енергії та не отримувати бажаної ефективності й результативності.
Міжнародний день Wi-Fi
Метою запровадження цього дня є привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.
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Міжнародний день поінформованості про ністагм
Ністагм є захворюванням, яке вражає очі. Вона характеризується мимовільними рухами очей, які можуть викликати розмитість або спотворювати зір. Захворювання може бути вродженим або набутим пізніше в житті. Воно може бути спричинене іншими захворюваннями, включаючи неврологічні розлади та катаракту.
Спомин священномученика Мефодія, єпископа Патарського
Священномученик Мефодій був єпископом у Патарі та Олімпі, жив у III-IV століттях. Він відомий своєю боротьбою з єресями та написанням творів на захист християнства. Він написав багато творів, серед яких "Про воскресіння" та "Про свободу волі". Мефодія було страчено у місті Халкіда за часів імператора Максиміліана.
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