Всесвітній день ефективності та Міжнародний день Wi-Fi: що ще відзначають 20 червня

Сьогодні, 20 червня, відзначається Всесвітній день ефективності та Міжнародний день Wi-Fi. Також християни вшановують пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського, пише УНН.

Всесвітній день ефективності

Метою запровадження цього дня є привернення уваги суспільства до важливості організації продуктивної праці, залучення до підвищення ефективності власної діяльності. Якісна організація праці відіграє важливу роль, адже можна витрачати багато енергії та не отримувати бажаної ефективності й результативності.

Міжнародний день Wi-Fi

Метою запровадження цього дня є привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

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Міжнародний день поінформованості про ністагм

Ністагм є захворюванням, яке вражає очі. Вона характеризується мимовільними рухами очей, які можуть викликати розмитість або спотворювати зір. Захворювання може бути вродженим або набутим пізніше в житті. Воно може бути спричинене іншими захворюваннями, включаючи неврологічні розлади та катаракту.

Спомин священномученика Мефодія, єпископа Патарського

Священномученик Мефодій був єпископом у Патарі та Олімпі, жив у III-IV століттях. Він відомий своєю боротьбою з єресями та написанням творів на захист християнства. Він написав багато творів, серед яких "Про воскресіння" та "Про свободу волі". Мефодія було страчено у місті Халкіда за часів імператора Максиміліана.

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