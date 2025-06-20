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Всемирный день эффективности и Международный день Wi-Fi: что еще отмечают 20 июня

Киев • УНН

 • 160 просмотра

20 июня отмечают Всемирный день эффективности, направленный на производительность труда, и Международный день Wi-Fi, привлекающий внимание к цифровизации и доступу к интернету.

Всемирный день эффективности и Международный день Wi-Fi: что еще отмечают 20 июня

Сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день эффективности и Международный день Wi-Fi. Также христиане чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского, пишет УНН.

Всемирный день эффективности

Целью введения этого дня является привлечение внимания общества к важности организации продуктивного труда, привлечение к повышению эффективности собственной деятельности. Качественная организация труда играет важную роль, ведь можно тратить много энергии и не получать желаемой эффективности и результативности.

Международный день Wi-Fi

Целью введения этого дня является привлечение внимания общества к решению проблемы отсутствия беспроводного скоростного подключения в различных странах (около 4 миллиардов человек на планете не имеют доступа к интернету), искоренению цифрового неравенства, привлечению к развитию технологий.

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Международный день информирования о нистагме

Нистагм – это заболевание, поражающее глаза. Оно характеризуется непроизвольными движениями глаз, которые могут вызывать размытие или искажать зрение. Заболевание может быть врожденным или приобретенным позже в жизни. Оно может быть вызвано другими заболеваниями, включая неврологические расстройства и катаракту.

Воспоминание священномученика Мефодия, епископа Патарского

Священномученик Мефодий был епископом в Патаре и Олимпе, жил в III-IV веках. Он известен своей борьбой с ересями и написанием произведений в защиту христианства. Он написал много трудов, среди которых "О воскресении" и "О свободе воли". Мефодий был казнен в городе Халкида во времена императора Максимилиана.

Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14.06.25, 10:09 • 418182 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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