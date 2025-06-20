Всемирный день эффективности и Международный день Wi-Fi: что еще отмечают 20 июня
Киев • УНН
20 июня отмечают Всемирный день эффективности, направленный на производительность труда, и Международный день Wi-Fi, привлекающий внимание к цифровизации и доступу к интернету.
Сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день эффективности и Международный день Wi-Fi. Также христиане чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского, пишет УНН.
Всемирный день эффективности
Целью введения этого дня является привлечение внимания общества к важности организации продуктивного труда, привлечение к повышению эффективности собственной деятельности. Качественная организация труда играет важную роль, ведь можно тратить много энергии и не получать желаемой эффективности и результативности.
Международный день Wi-Fi
Целью введения этого дня является привлечение внимания общества к решению проблемы отсутствия беспроводного скоростного подключения в различных странах (около 4 миллиардов человек на планете не имеют доступа к интернету), искоренению цифрового неравенства, привлечению к развитию технологий.
Опасно ли 5G для здоровья: новое исследование опровергло мифы15.05.25, 21:13 • 3210 просмотров
Международный день информирования о нистагме
Нистагм – это заболевание, поражающее глаза. Оно характеризуется непроизвольными движениями глаз, которые могут вызывать размытие или искажать зрение. Заболевание может быть врожденным или приобретенным позже в жизни. Оно может быть вызвано другими заболеваниями, включая неврологические расстройства и катаракту.
Воспоминание священномученика Мефодия, епископа Патарского
Священномученик Мефодий был епископом в Патаре и Олимпе, жил в III-IV веках. Он известен своей борьбой с ересями и написанием произведений в защиту христианства. Он написал много трудов, среди которых "О воскресении" и "О свободе воли". Мефодий был казнен в городе Халкида во времена императора Максимилиана.
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14.06.25, 10:09 • 418182 просмотра