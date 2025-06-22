Украину накрыла непогода: дождь и гроза, возможны перебои в работе транспорта

Несколько областей Украины, в том числе Киевскую область, накрыли ливень и грозы. В ГСЧС предупредили о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб.

Передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС Украины.

Детали

В Киеве, Киевской, северных, Черкасской и Полтавской областях, в течение дня и вечера 22 июня синоптики прогнозировали дожди и грозы. В следующие сутки - в восточных, юго-восточных и центральных областях Украины также возможна непогода - сейчас предупреждают о возможности ливня, грозы.

В ГСЧС предупредили о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб.

Напомним

УНН передавал, что в воскресенье, 22 июня, в Украине ожидается переменная облачность, температура воздуха составит днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27°. В северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с.

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