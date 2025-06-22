Украину накрыла непогода: дождь и гроза, возможны перебои в работе транспорта

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 20757 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 99068 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 104513 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 183658 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 120298 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 135339 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 261725 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 95162 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 96064 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 89049 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.4м/с
55%
746мм
Популярные новости
Жительница Киевщины организовала сеть проституции в Сумах: подробности22 июня, 05:47 • 35517 просмотра
Иран заявил после удара США, что настоящая война "начинается прямо сейчас" - СМИ22 июня, 06:07 • 40000 просмотра
Сумщина разворачивает систему защиты от вражеских беспилотников - ОВА22 июня, 06:50 • 19337 просмотра
Скандал в Конча-Заспе: санаторий «Жовтень» могут отдать Кауфману - СМИ09:22 • 24246 просмотра
Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти13:42 • 32218 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 183668 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 261734 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 148064 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 197372 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 141001 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Энтони Альбанезе
Алексей Резников
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 40730 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 99076 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 47900 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 52869 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 60407 просмотра
Актуальное
Northrop Grumman B-2 Spirit
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета
Шахед-136

Украину накрыла непогода: дождь и гроза, возможны перебои в работе транспорта

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Несколько областей Украины, в частности Киевская, накрыли ливень и грозы. ГСЧС предупреждает о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб.

Украину накрыла непогода: дождь и гроза, возможны перебои в работе транспорта

Несколько областей Украины, в том числе Киевскую область, накрыли ливень и грозы. В ГСЧС предупредили о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб.

Передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС Украины.

Детали

В Киеве, Киевской, северных, Черкасской и Полтавской областях, в течение дня и вечера 22 июня синоптики прогнозировали дожди и грозы. В следующие сутки - в восточных, юго-восточных и центральных областях Украины также возможна непогода - сейчас предупреждают о возможности ливня, грозы.

В ГСЧС предупредили о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб.

Напомним

УНН передавал, что в воскресенье, 22 июня, в Украине ожидается переменная облачность, температура воздуха составит днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27°. В северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с.

Европу накрыла первая летняя волна жары, вызвав температуры до 40°C в некоторых регионах и чрезвычайные меры. Нидерланды отменяют мероприятия, а Германия готовится к ливням, которые понизят температуру.

Мощный ураган "Эрик" категории 3 достиг побережья южной Мексики в штате Оахака. Максимальная скорость ветра достигала 210 км/ч, ожидаются разрушительные ветры и ливни.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоПогода и окружающая среда
Киевская область
Черкасская область
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Мексика
Европа
Германия
Нидерланды
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9