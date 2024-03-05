Україна добивається від країн ЄС дозволу на екстрадицію військових злочинців та корупціонерів

Україна добивається від 10 країн-членів ЄС дозволу на екстрадицію злочинців у країну, включно з підозрюваними в причетності до пвк "вагнер" і обвинуваченими в масштабній корупції. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як пише видання, у вівторок генеральний прокурор України Андрій Костін повідомить міністрам юстиції країн ЄС, присутнім у Брюсселі, що країна розв'язала проблему безпеки та умов утримання ув'язнених, які очікують суду під час війни.

Він відмовився назвати країни-члени ЄС, у яких є побоювання, але відомо, що кілька країн, включно з Францією, Австрією та Фінляндією, нещодавно відмовилися відправити підозрюваних назад в Україну, щоб вони постали перед судом.

З початку війни українські суди винесли близько 700 постанов про екстрадицію, повідомив Костін.

Екстрадиція Рабіновича наразі неможлива - ДБР

Серед цих запитів - вимога про видачу неонациста Яна Петровського, пов'язаного з групою "вагнера", обвинуваченого в причетності до тероризму, який, як з'ясувалося, в'їхав до Фінляндії під псевдонімом.

Петровський перебуває під вартою у Фінляндії, але в грудні Верховний суд ухвалив, що його не можна видати, посилаючись на нелюдські умови утримання у в'язниці.

Андрій Костін заявив, що було виявлено 123 000 випадків воєнних злочинів, і тільки 357 поки що передано до суду.

Австрія і Франція також нещодавно відхилили український запит на екстрадицію колишнього глави банку і колишнього члена парламенту та бізнесмена, обвинувачених у розкраданнях.

Австрія відмовила в екстрадиції в Україну екс-глави НБУ Шевченка - ЗМІ

"Звичайно, ми всі розуміємо, що рішення про екстрадицію ухвалюються судами. Але ми бачимо, що деякі країни... чинять опір через своє розуміння умов тримання під вартою, які ми покращуємо. І я буду говорити про це (міністрам юстиції-ред.)", - сказав він.

За словами Костіна, країни отримають гарантії, що екстрадовані затримані утримуватимуться в центрах на заході України, подалі від лінії фронту, а "умови (утримання -ред.) відповідатимуть правилам і стандартам Європейського Союзу і особливо Європейської конвенції з прав людини".

"Україна запросить держави, які сумніваються в екстрадиції, відвідати країну й особисто переконатися в тому, в яких умовах утримуватиметься підозрюваний", - додав він.

В інтерв'ю Guardian Костін також розповів, що вже виявлено 123 000 випадків військових злочинів, а до суду передано тільки 357.

Серед злочинів - зґвалтування, знищення майна, мародерство і незаконне викрадення дітей, водночас виявлено 531 підозрюваного у військових злочинах.

Серед найбільш кричущих злочинів - зґвалтування жінок і чоловіків, які, за його словами, мали місце майже у всіх місцях, захоплених росією.

В Україні у березні перші 40 постраждалих від сексуального насильства під час війни отримають компенсації

"Зґвалтування були повсюдно в Херсонській області та Харківській області, скрізь, на кожній території, яка була окупована, були не тільки випадки зґвалтування та іншого сексуального насильства, а й катування в масовому масштабі. Причому в багатьох випадках катування поєднувалися із сексуальним насильством", - сказав він.