Украина добивается от стран ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и коррупционеров
Киев • УНН
Украина просит у 10 стран-членов ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и лиц, обвиняемых в масштабной коррупции.
Украина добивается от 10 стран-членов ЕС разрешения на экстрадицию преступников в страну, включая подозреваемых в причастности к ЧВК "вагнер" и обвиняемых в масштабной коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как пишет издание, во вторник генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщит министрам юстиции стран ЕС, присутствующим в Брюсселе, что страна решила проблему безопасности и условий содержания заключенных, ожидающих суда во время войны.
Он отказался назвать страны-члены ЕС, у которых есть опасения, но известно, что несколько стран, включая Францию, Австрию и Финляндию, недавно отказались отправить подозреваемых обратно в Украину, чтобы они предстали перед судом.
С начала войны украинские суды вынесли около 700 постановлений об экстрадиции, сообщил Костин.
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Среди этих запросов - требование о выдаче неонациста Яна Петровского, связанного с группой "вагнера", обвиняемого в причастности к терроризму, который, как выяснилось, въехал в Финляндию под псевдонимом.
Петровский находится под стражей в Финляндии, но в декабре Верховный суд постановил, что его нельзя выдать, ссылаясь на нечеловеческие условия содержания в тюрьме.
Андрей Костин заявил, что было выявлено 123 000 случаев военных преступлений, и только 357 пока передано в суд.
Австрия и Франция также недавно отклонили украинский запрос на экстрадицию бывшего главы банка и бывшего члена парламента и бизнесмена, обвиняемых в хищениях.
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"Конечно, мы все понимаем, что решение об экстрадиции принимаются судами. Но мы видим, что некоторые страны... сопротивляются из-за своего понимания условий содержания под стражей, которые мы улучшаем. И я буду говорить об этом (министрам юстиции - ред.)", - сказал он.
По словам Костина, страны получат гарантии, что экстрадированные задержанные будут содержаться в центрах на западе Украины, подальше от линии фронта, а "условия (содержания -ред.) будут соответствовать правилам и стандартам Европейского Союза и особенно Европейской конвенции по правам человека".
"Украина пригласит государства, которые сомневаются в экстрадиции, посетить страну и лично убедиться в том, в каких условиях будет содержаться подозреваемый", - добавил он.
В интервью Guardian Костин также рассказал, что уже выявлено 123 000 случаев военных преступлений, а в суд передано только 357.
Среди преступлений - изнасилование, уничтожение имущества, мародерство и незаконное похищение детей, в то же время выявлен 531 подозреваемый в военных преступлениях.
Среди наиболее вопиющих преступлений - изнасилования женщин и мужчин, которые, по его словам, имели место почти во всех местах, захваченных россией.
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"Изнасилования были повсеместно в Херсонской области и Харьковской области, везде, на каждой территории, которая была оккупирована, были не только случаи изнасилования и другого сексуального насилия, но и пытки в массовом масштабе. Причем во многих случаях пытки сочетались с сексуальным насилием", - сказал он.
Украина добивается от стран ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и коррупционеров
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