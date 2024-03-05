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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина добивается от стран ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и коррупционеров

Украина добивается от стран ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и коррупционеров

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 12:51  •  12659 просмотра

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Украина просит у 10 стран-членов ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и лиц, обвиняемых в масштабной коррупции.

Украина добивается от 10 стран-членов ЕС разрешения на экстрадицию преступников в страну, включая подозреваемых в причастности к ЧВК "вагнер" и обвиняемых в масштабной коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian

Детали 

Как пишет издание, во вторник генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщит министрам юстиции стран ЕС, присутствующим в Брюсселе, что страна решила проблему безопасности и условий содержания заключенных, ожидающих суда во время войны.

Он отказался назвать страны-члены ЕС, у которых есть опасения, но известно, что несколько стран, включая Францию, Австрию и Финляндию, недавно отказались отправить подозреваемых обратно в Украину, чтобы они предстали перед судом.

С начала войны украинские суды вынесли около 700 постановлений об экстрадиции, сообщил Костин.

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Среди этих запросов - требование о выдаче неонациста Яна Петровского, связанного с группой "вагнера", обвиняемого в причастности к терроризму, который, как выяснилось, въехал в Финляндию под псевдонимом.

 Петровский находится под стражей в Финляндии, но в декабре Верховный суд постановил, что его нельзя выдать, ссылаясь на нечеловеческие условия содержания в тюрьме. 

Андрей Костин заявил, что было выявлено 123 000 случаев военных преступлений, и только 357 пока передано в суд. 

Австрия и Франция также недавно отклонили украинский запрос на экстрадицию бывшего главы банка и бывшего члена парламента и бизнесмена, обвиняемых в хищениях.

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"Конечно, мы все понимаем, что решение об экстрадиции принимаются судами. Но мы видим, что некоторые страны... сопротивляются из-за своего понимания условий содержания под стражей, которые мы улучшаем. И я буду говорить об этом (министрам юстиции - ред.)", - сказал он.

По словам Костина, страны получат гарантии, что экстрадированные задержанные будут содержаться в центрах на западе Украины, подальше от линии фронта, а "условия (содержания -ред.)  будут соответствовать правилам и стандартам Европейского Союза и особенно Европейской конвенции по правам человека".

"Украина пригласит государства, которые сомневаются в экстрадиции, посетить страну и лично убедиться в том, в каких условиях будет содержаться подозреваемый", - добавил он.

В интервью Guardian Костин также рассказал, что уже выявлено 123 000 случаев военных преступлений, а в суд передано только 357.

Среди преступлений - изнасилование, уничтожение имущества, мародерство и незаконное похищение детей, в то же время выявлен 531 подозреваемый в военных преступлениях. 

Среди наиболее вопиющих преступлений - изнасилования женщин и мужчин, которые, по его словам, имели место почти во всех местах, захваченных россией.

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"Изнасилования были повсеместно в Херсонской области и Харьковской области, везде, на каждой территории, которая была оккупирована, были не только случаи изнасилования и другого сексуального насилия, но и пытки в массовом масштабе. Причем во многих случаях пытки сочетались с сексуальным насилием", - сказал он.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
andrei-kostinАндрей Костин
hardianХранитель
avstriyaАвстрия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
finlyandiyaФинляндия
bryusselБрюссель
frantsiyaФранция
ukrainaУкраина
khersonХерсон
kharkivХарьков
Україна добивається від країн ЄС дозволу на екстрадицію військових злочинців та корупціонерів
Ukraine seeks permission from EU countries to extradite war criminals and corrupt officials
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